Курск, , 14:57 — REGNUM Обязанности начальника ГУ МЧС России по Курской области с 1 сентября исполняет генерал-майор внутренней службы Владимир Белозеров. Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующий приказ подписал министр МЧС России Евгений Зиничев.

Белозеров — уроженец Курской области, и до 2013 года он занимал пост первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Курской области. В январе 2013 года он был назначен начальником ГУ МЧС России по Владимирской области.

Прошлый начальник курских спасателей Иван Лунев в 2018 году возглавил ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.