Брюссель, , 16:15 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) будет добиваться на предстоящей трехсторонней встрече с участием России и Украины, которая состоится 19 сентября, долгосрочного транзитного контракта для Киева. Об этом заявил заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

«Мы включили в повестку дня обсуждение важности долгосрочного будущего контракта», — приводит ТАСС слова Шефчовича.

Также зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза отметил, что только в этом случае у ЕК будет предсказуемая ситуация в этом вопросе и будут созданы условия инвестирования в газотранспортные сети Украины.

Отметим, 10 сентября суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии, дававшее компании «Газпром» право пользоваться газопроводом Opal в полной мере.