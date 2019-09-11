Варшава, , 14:56 — REGNUM Согласно отчёту комиссии, проверяющей ход реприватизации в Варшаве в период с 2007—2016 годов, тогдашний мэр города Ханна Гронкевич-Вальц и её подчинённые игнорировали поступающую к ним информацию о грубейших нарушениях в ходе реприватизации. Председатель комиссии Себастьян Капета выразил «критическое отношение» к отсутствию контроля над реприватизацией со стороны руководства Варшавы. Об этом сообщает «Польское радио».

Правящая правоконсервативная и евроскептическая партия «Право и Справедливость» (ПиС) утверждает, что тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий ныне либеральную оппозицию, также был информирован о нарушениях, но должным образом не реагировал на поступающие сигналы.

«Я не исключаю, что обращусь к председателю комиссии с предложением расширить отчет последними данными о том, что [бывший] премьер-министр Дональд Туск получал важную информацию от омбудсмена по гражданским правам по вопросу дикой реприватизации», — заявил депутат от ПиС Ян Мосиньский.

После прихода к власти «демократов» в 1989 году в Варшаве было объявлено о возможности возврата земли и недвижимости лицам, владевшим ей до национализации 1945 года. Это несмотря на то, что довоенных построек в городе почти не сохранилось, и всё строилось и восстанавливалось практически с нуля. Процесс реприватизации сопровождался чудовищными нарушениями и преступлениями: собственность захватывали мошенники, людей изгоняли из домов, сопротивляющихся иногда убивали. Реприватизация получила название «дикой».

Дональд Туск был премьер-министром Польши с 2007 по 2014 год, Ханна Гронкевич-Вальц была мэром Варшавы с 2006 по 2018 год.