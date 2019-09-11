Москва, , 14:53 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам беседы с экспертами в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» заявил, что намерен дать ряд поручений.

«Надеюсь, что по результатам нашего разговора будут решения, в том числе в виде нормативных документов», — сказал Медведев, добавив, что будет контролировать данные поручения через аппарат правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев сегодня, 11 сентября, принял участие в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24». Собеседниками главы правительства стали представители бизнеса и предпринимательского сообщества, а тема для разговора — достижение национальных целей.

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