Киев, , 14:55 — REGNUM В Верховной раде зарегистрирован законопроект об отмене ранее принятого закона о процедуре импичмента президента Украины. Соответствующий документ появился на официальном сайте украинского парламента.

Инициаторами законопроекта указаны ближайшие соратники экс-президента Украины Петра Порошенко, но его самого в списке нет.

До тех пор, пока Рада не рассмотрит данную инициативу, спикер парламента Дмитрий Разумков не имеет права подписывать принятый закон.

Напомним, 10 сентября 2019 года Верховная рада Украины приняла закон о процедуре импичмента президента страны. Его поддержали 245 депутатов. Против закона голосовала партия Порошенко «Европейская солидарность» и «Голос».

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