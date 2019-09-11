Москва, , 14:51 — REGNUM Пока не идет речи о том, чтобы кардинально изменить политику Украины в отношении России, а лишь о чисто технической паузе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя приостановку расторжения договоров между Россией и Украиной.

«Новый президент Украины Владимир Зеленский пока ещё не определился с дальнейшими действиями. Разумно бы, конечно, было от заведенной при Петре Порошенко практики «назло мамке отморожу уши», отказаться.

Собственно, Украине большинство этих соглашений, заключенных еще в период дружественных отношений двух стран, нужны не меньше, чем России, а некоторые даже больше. И рано или поздно вопросы, регулируемые этими соглашениями, придется решать.

Но в ситуации, когда инициатива будет исходить от украинской стороны, российская сможет более успешно отстаивать свои интересы. Это основы теории переговоров — тот, кто первым на них идет, заведомо ставит себя в более слабую позицию», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Украина перестала направлять уведомления о расторжении двусторонних соглашений России.

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