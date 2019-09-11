Москва, 11 сентября 2019, 14:50 — REGNUM Законопроект об установлении новой памятной даты внес в Госдуму депутат Александр Шерин (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.
Предлагается установить новую памятную дату 28 мая — День памяти и скорби — день Цусимского сражения, решающего морского сражения Русско-японской войны (1905 г.).
«Внесение изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» не позволит забыть об этой самой большой трагедии Российского флота, исключит возможность игнорирования героизма, самоотверженности и стойкости русских моряков, не позволит кануть в лету подвигу, за который были отданы тысячи жизней российских моряков», — отметил Шерин.