Исламабад, , 14:49 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Мехмуд Куреши рассказал о приоритетных направлениях деятельности правительства страны, об этом 11 сентября сообщает Geo TV.

Выступая на семинаре в швейцарской Женеве, посвященной политике безопасности, Куреши отметил, что приоритетом Исламабада является внутренняя безопасность и улучшение экономики.

Однако и внешняя политика играет огромное значение для Пакистана, отметил министр иностранных дел.

«Особое географическое положение Пакистана имеет важное значение для формирования внешней политики страны», — отметил Куреши.

В заключении своей речи дипломат отметил, что Пакистан стремится к миру в регионе, но ему в этом мешают экспансионистские устремления Индии.

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