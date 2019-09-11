Париж, 11 сентября 2019, 14:42 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп расскажет о пенсионной реформе и других важных темах в эфире TF1 12 сентября, сообщает Le Figaro.
«Это будет первое большое интервью главы правительства», — говорится в сообщении TF1.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявит «сроки и метод», выбранный для внедрения пенсионной реформы 12 сентября.
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