Рига, , 14:39 — REGNUM Латвийское правительство так и не нашло решения, как выйти из «мусорного кризиса» в столице Латвии, а вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации отложили, пишет латвийский портал Mixnews.

Министры несколько раз собирались для обсуждения этого вопроса, выслушали аргументы сторонников расторжения договора с компанией Tīrīga, которая выиграла конкурс на обслуживание по вывозу коммунальных отходов сроком на 20 лет, но из-за юридических аспектов не пришли к единому мнению.

Отменить договор мешает легальная победа компании Tīrīga, которая может обжаловать силовое решение властей. Предполагается, что уже 15 сентября вывозить мусор из дворов рижан никто не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конкурс сроком обслуживания на 20 лет выиграла компания Tīrīga. Совет по конкуренции и рижская дума впоследствии решили, что договор подписан с нарушениями, не отвечает антимонопольному законодательству, кроме того цены за вывоз мусора для жителей собирались поднять на 40−70% в зависимости от городского района.

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