Дамаск, , 14:38 — REGNUM Большую часть территории так называемого Большого Идлиба в Сирии контролирует террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Её ряды со скандалом оставил один из ключевых полевых командиров. Речь идёт об Абу аль-Ашде.

Он опубликовал на информационных ресурсах «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видеоролик со своим обращением длительностью 19 минут. В своём выступлении высокопоставленный боевик обвинил террористическую организацию в коррупции, которая, по его мнению, послужила главной причиной военных неудач в августе 2019 года, приведших к потере значительных территорий. Об этом пишет ТГ-канал Directorate 4.

Абу аль-Ашд обвинил руководство «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в присвоении миллионов долларов, предназначавшихся для перевооружения группировки. Эти деньги просто пропали.

Второй причиной военных неудач бывший полевой командир назвал плохое управление человеческими и материальными ресурсами групп. Значительная часть опытных джихадистов использовалась в боях против сирийских войск на севере провинции Хама как пушечное мясо. Сотни боевиков отказались участвовать в боевых действиях, так как им не было заплачено жалование, хотя такие возможности имелись.

По словам Абу аль-Ашда, руководство группировки присваивает деньги организации. Идет обогащение верхушки и их родственников. Поборы с местного бизнеса на подконтрольных территориях не идут на финансирование потребностей организации, а оседают в карманах её руководителей.

В конце своего выступления Абу аль-Ашда призвал к восстанию против коррумпированных руководителей «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировка приняла ответные меры. На подконтрольных ей информационных ресурсах призывают не верить заявлению бывшего полевого командира. Кроме того, принято решение о суде над ним. Приговор, полагаем, очевиден.