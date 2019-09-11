Дамаск, , 14:35 — REGNUM Сирийская арабская армия вывела свои подразделения из города Морек, который находится на севере провинции Хама. Город был отбит у боевиков в августе 2019 года силами 25-й дивизии специального назначения. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свой источник в сирийской армии.

В городе Морек расположен наблюдательный пункт турецкой армии. И этот пункт по-прежнему действует. До выхода из Морека сирийские правительственные войска были отведены от данного наблюдательного пункта, а рядом с ним расположился пост российской военной полиции.

Можно предположить, что вывод сирийских подразделений является результатом договоренностей между Москвой и Анкарой. Кроме того, не исключено, что данное действие продиктовано желанием избежать возможных боевых столкновений между сирийскими и турецкими военными. На днях в Морек заходил конвой турецкой армии, пополнивший запасы продовольствия.

Источник издания отрицает вывод сирийских подразделений из других городов в провинции Хама, которые были захвачены в результате наступательных действий в августе 2019 года. Однако не отрицает, что правительственные силы могут покинуть ряд районов на севере этой провинции.