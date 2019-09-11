Киев, 11 сентября 2019, 14:31 — REGNUM Верховная Рада Украины ужесточила наказание и снизила барьер для наказания чиновников и должностных лиц за незаконное обогащение до $383 тыс или 9,5 млн грн. Об этом 11 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа» Галина Янчеко, комментируя принятие Радой в первом чтении законопроекта №1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».
Она пояснила, что Офис президента утвердил средний порог в $383 млн для расчета «незаконного обогащения», поскольку последние 28 лет на Украине не велась активная борьба с коррупцией и теневыми доходами.
Депутат также считает, что сегодня Киеву важно вернуть в госбюджет ранее украденные средства.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Рада в первом чтении проголосовала за президентский законопроект о конфискации незаконных активов. По словам, представителя президента Украины в Конституционном Суде Федора Вениславского, проект закона восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение госслужащих, чиновников и представителей органов местного самоуправления. После окончательного утверждения закона незаконные активы будут извлекаться до решения суда в гражданско-правовом порядке.