Киев, , 14:31 — REGNUM Верховная Рада Украины ужесточила наказание и снизила барьер для наказания чиновников и должностных лиц за незаконное обогащение до $383 тыс или 9,5 млн грн. Об этом 11 сентября заявила в кулуарах парламента депутат от фракции «Слуга народа» Галина Янчеко, комментируя принятие Радой в первом чтении законопроекта №1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».

«Усилили наказание за незаконное обогащение институтом гражданской конфискации… Законопроект предусматривает, в случае если у государственного служащего выявят незаконные активы, если его легальные доходы и то, что у него есть по факту: машины, недвижимость и т.д. отличается на более чем 9,5 млн, то к такому человеку может применяться нора о незаконном обогащении», — сказала Янченко.

Она пояснила, что Офис президента утвердил средний порог в $383 млн для расчета «незаконного обогащения», поскольку последние 28 лет на Украине не велась активная борьба с коррупцией и теневыми доходами.

«За последние 28 лет часть активов приобреталась в легальный способ, при этом человек мог работать неофициально. У многих граждан могут быть сбережения, поэтому и был установлен такой средний порог. Он не является чрезвычайно маленьким и не является очень высоким», — добавила Янченко.

Депутат также считает, что сегодня Киеву важно вернуть в госбюджет ранее украденные средства.

«Мы пытаемся выводить экономику из тени и другими законопроектами… Наиболее важно вернуть украденные активы из государственного, местных бюджетов, из бюджетов государственных предприятий, а уже потом говорить о посадке», — добавила Янченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Рада в первом чтении проголосовала за президентский законопроект о конфискации незаконных активов. По словам, представителя президента Украины в Конституционном Суде Федора Вениславского, проект закона восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение госслужащих, чиновников и представителей органов местного самоуправления. После окончательного утверждения закона незаконные активы будут извлекаться до решения суда в гражданско-правовом порядке.