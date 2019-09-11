11 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

«Киргизские политики и чиновники уверены в том, что канадцы на руднике Кумтор гребут золото лопатой».

Евгения Ким, , 15:38 — REGNUM «Кумтор» и его специфическая репутация будут потом годами, а возможно и десятилетиями, висеть тучей над всеми инвестиционными проектами в республике, не только, впрочем, горнодобывающими. Инвесторов можно понять: выгоды — выгодами, но нервы не казенные. Очередное «отнять и поделить» от киргизских депутатов, чиновников или еще кого, может кончиться для инвестора инфарктом», — сказал историк и писатель Дмитрий Верхотуров, комментируя ИА REGNUM ситуацию в горнодобывающей отрасли Киргизии.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: В Киргизии объявили о нахождении компромисса по «Кумтору». Инвесторы согласились на дополнительные отчисления и урегулирование судебных споров. Но буквально, но через неделю новое соглашение раскритиковали, и это не в первый раз. Почему так происходит?

По поводу эпопеи вокруг «Кумтора», за которой я наблюдаю уже несколько лет, у меня сложилось следующее мнение. Все те люди: политики, депутаты и чиновники, изобретающие нападки против «Кумтора», на мой взгляд, абсолютно уверены в том, что канадцы там гребут золото лопатой.

Месторождение «Кумтор» Kumtor.kg

В головах этих людей просто не укладывается понимание того, что добыча рудного золота — есть сложный и трудоемкий процесс. Им канадцы показывают карьеры, обогатительные фабрики, все это циклопическое оборудование (которое канадцы затащили в это высокогорье, там смонтировали и запустили: вероятно, «Кумтор» — самый высокогорный рудник, во всяком случае, один из самых высокогорных), которое размалывает и промывает породу, извлекая из него крошечные частицы золота.

Политики, депутаты и чиновники все это смотрят, кивают головами, а про себя думают, что, мол, канадцы нашли дураков, поставили тут это все для виду, а сам гребут золото лопатой, грузят в самолет и продают, и им не достается. Ничего с этим не сделаешь, мышление такого рода вряд ли возможно исправить.

А так, если выразить объем работы, которую совершает «Кумтор», чтобы добыть золото, можно привести такой факт — в 2018 году рудник добыл 7,3 млн тонн породы.

Я пересчитал это количество в объем раздробленной горной породы, и у меня получилось, что из нее можно насыпать курган со сторонами 548×548 метров высотой в 63 метра. Этого хватит, чтобы засыпать здание парламента Киргизии со всей прилегающей площадью и парком, по квадрату улиц: Чуйский проспект — ул. Тоголока Молдо — проспект Михаила Фрунзе — ул. Орозбекова. Причем на высоту, примерно вдвое большую, чем высота здания.

Здание парламента Киргизии Kenesh.kg

Вот что такое добыча руды на «Кумторе» только за один 2018 год. Вот это количество камня вывозится из карьеров самосвалами, на фабрике размалывается в пыль, промывается химическими реактивами, из которых потом извлекается золото.

ИА REGNUM: Сказывается ли длительная неразбериха с «Кумтором» на инвестиционном климате страны?

Разумеется, это влияет и очень негативно. Круг людей, профессионально связанных с крупной горнодобычей, очень невелик, и там все друг друга знают лично или через общих знакомых. Золотодобытчики знакомы друг с другом или того теснее. У всех из них есть друзья и знакомые, как-то связанные с «Кумтором».

Киргизия геологически очень интересная страна, там множество богатых месторождений, как простых — для мелких и средних компаний, так и больших и сложных — для горнодобывающих гигантов. Но как только вопрос переводится в практическую плоскость, сразу возникает, как стоп-сигнал, — «Кумтор». И все. Дальше можно не продолжать.

ИА REGNUM: Некоторые эксперты считают, что конфликты вокруг золотого рудника не закончатся до тех пор, пока месторождение не истощится. Вы согласны с этим?

Тут надо поставить другой вопрос: почему канадцы до сих пор не послали всех этих страдальцев от политики подальше и не повесили замок на фабрику? Причина очень проста — феноменально высокое содержание золота в породе.

«Кумтор» начинал в 1997 году с 5,5 грамма на тонну, в 2004 году было 6,4 грамма на тонну, а в 2018 году рудник отработал породы с содержанием 3,26 грамма на тонну.

Для сравнения, в Канаде золоторудные карьеры отрабатывают породу с содержанием 0,85 грамма золота на тонну. Среднее содержание золота в руде теперь составляет 1,3 грамма на тонну. Потому в Киргизии им работать гораздо выгоднее, чем в Канаде, даже с отступными и нервотрепкой. Золота там еще порядочно, так что канадцы там еще поработают.

Золотоносные руды James St. John

Крупная горнодобыча — жесткая и прагматичная отрасль. Инвесторам выгоднее, конечно, работать цивилизованно, но если так невозможно, то ничто им не мешает нанять частную военную компанию или стать спонсорами какой-нибудь военной хунты.

Вы про Африку и тамошние методы не знаете? И себе такого же хотите? Я думаю, что если такой вариант будет реализован в Киргизии, то большую часть нынешних «экспроприаторов» «Кумтора» просто прикопают в отвале.

Почему так может быть? Потому что золотая руда в мире становится все хуже, добыча золота все дороже и его добывается все меньше. Цена на золото растет, а вместе с ней и жесткость методов. Поэтому: работает «Кумтор» цивилизованно — и хорошо.

Сливка шлака при плавке золота Kumtor.kg

ИА REGNUM: Почему в Киргизии за годы независимости не научились выстраивать бесконфликтные отношения с инвесторами?

На мой взгляд, потому, что многого о мире не знают, многого не понимают, и, вообще, не ценят того, что имеют. Непуганые, в общем. Киргизия не жила в положении колонизируемой территории, из которой выгребали сырье, не обращая внимания ни на что.

Канадцы приехали в Киргизию как в цивилизованную страну с новейшей фабрикой. А могли бы построить высокогорную шахту, загнать в нее местное население за полдоллара в день кайлить руду вручную, да еще нанять местных бандитов, как надсмотрщиков.

Добыча была бы гораздо меньше, чем сейчас, но добытчики бы делали хорошие прибыли при копеечных затратах, а местному населению доставался бы шиш без масла. Все-таки, Советский Союз на Западе уважали, и потому к постсоветским республикам относились как к «белым странам», а не как к «туземным бантустанам».

Как только инвесторы поймут, что с Киргизией можно как с «бантустанами», то жизнь республики резко изменится к худшему. Чтобы этого не случилось, надо быстро поумнеть, а времени для этого очень мало.

Верхотуров Дмитрий Николаевич — историк, автор более 20 книг и множества статей. Специализируется на изучении плановой и военной экономики ХХ века. Некоторые работы: «Ашаршылык. История Великого голода», «Сталинская индустриализация», «Сталинская коллективизация. Борьба за хлеб», «Подземные заводы Третьего Рейха», «Группа советских войск в Германии. 50 лет на грани ядерной войны». Занимается военно-политическим анализом современной международной политики. Наиболее крупная работа: «Россия против НАТО: анализ вероятной войны».