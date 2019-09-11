Ереван, , 14:28 — REGNUM Сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна уже третий день собираются возле здания суда общей юрисдикции с требованием освободить Кочаряна из-под стражи. Об этом 11 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Напомним, что 4 сентября Конституционный суд частично удовлетворил заявление экс-президента Армении Роберта Кочаряна, установив, что задержание экс-президента, обладающего неприкосновенностью, противоречит нормам Конституции.

Однако, представители генеральной прокуратуры Армении заявили, что оснований для освобождения Кочаряна нет, так как предъявленные ему обвинения не связаны с его деятельностью в качестве главы государства.

Судебный процесс над Робертом Кочаряном и другими бывшими должностными лицами, обвиняемыми по делу 1 марта, назначен на 12 сентября.