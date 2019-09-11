Берлин, , 14:24 — REGNUM Современная европейская экологическая политика — это «не более, чем чудовищная программа по деиндустриализации». Об этом заявила лидер фракции партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель во время дебатов в немецком бундестаге, передает канал n-tv.

Германия сталкивается с экономической рецессией, которая по большей части является продуктом внутренней политики, подчеркнула Вайдель. Правящая коалиция проводит экологическую политику «зеленых» и социалистов, которая разрушает страну. В качестве примера Вайдель она назвала «уничтожение автомобильной промышленности из-за заблуждений в области защиты климата». Правительство Германии проводит враждебную экономике политику, заключила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последнего года крупнейшие немецкие компании по производству автомобилей были оштрафованы на крупные суммы из-за так называемых дизельных скандалов. В конце 2018 года в Германии была закрыта последняя угольная шахта — страна отказывается от производства угля в рамках программы перехода к новым источникам энергии.

Читайте также: Меркель предупредила ЕС о «геостратегическом возрождении» России