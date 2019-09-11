Симферополь, 11 сентября 2019, 14:22 — REGNUM Самая низкая явка за всю постсоветскую историю выборов в Крыму — чуть более 33% — объясняется снижением социальной активности и ожиданий граждан, которые после воссоединения с Россией были очень высоки, а также тем, что крымская партия власти перестала ассоциироваться с «партией Крымской весны». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Александр Бедрицкий.
Выборы 2014 года, по его словам, прошли на волне крымского референдума, когда социальная активность и ожидания были очень высоки.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным итогам голосования в Крыму, в Госсовет республики при явке 33,2% прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.
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