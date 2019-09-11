Симферополь, , 14:22 — REGNUM Самая низкая явка за всю постсоветскую историю выборов в Крыму — чуть более 33% — объясняется снижением социальной активности и ожиданий граждан, которые после воссоединения с Россией были очень высоки, а также тем, что крымская партия власти перестала ассоциироваться с «партией Крымской весны». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Александр Бедрицкий.

Выборы Rk.gov.ru

«Это стало следствием нескольких причин. При Украине явка была относительно высока из-за продолжавшегося в тот период идеологического и политического противостояния западного украинства и условных сторонников сближения с Россией, соответственно, выборы рассматривались как хоть мизерная, но всё же возможность защитить свои права», — отметил эксперт.

Выборы 2014 года, по его словам, прошли на волне крымского референдума, когда социальная активность и ожидания были очень высоки.

«В 2019 году ни второго, ни тем более первого факторов уже не осталось. Фактор воссоединения Крыма с Россией перестал играть роль дополнительного политического драйвера, повышающего электоральную активность. С одной стороны, это свидетельство того, что Крым стал одним из регионов России, с другой — крымская ЕР мало кем воспринимается как «партия Крымской весны». И из этого ещё предстоит сделать соответствующие выводы», — отметил Бедрицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным итогам голосования в Крыму, в Госсовет республики при явке 33,2% прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

Читаете также: В Крыму признали выборы состоявшимися и подвели их окончательные итоги