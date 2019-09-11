Эр-Рияд, 11 сентября 2019, 15:13 — REGNUM Саудовская Аравия подвергла критике предвыборные обещания премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху об аннексии территорий Западного берега реки Иордан, об этом 11 сентября сообщает Associated Press со ссылкой на заявление судебных властей королевства.
Ранее, 10 сентября, глава израильского правительства заявил о своем желании расширить суверенитет Израиля за счет оккупированных территория Западного берега реки Иордан.
Свое обещания Нетаньяху пообещал выполнить, если ему удастся возглавить правительство после предстоящих выборов в Кнессет.
Многие региональные державы не придали подобным заявлениям серьезного внимания, сочтя их стремлением укрепить популярность среди правого электората в Израиле, однако Эр-Рияд стал исключением.