Москва, , 14:09 — REGNUM В Кремле фиксируют и принимают во внимание «определённые точки зрения», которые озвучивают лидеры мнений, однако считают неправильным ассоциировать подобные заявления с общим настроем общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю речь блогера и журналиста Юрия Дудя во время вручения премии журнала GQ о полицейском произволе на митингах в Москве.

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Официальный представитель Кремля отметил, что в администрации главы государства к таким светским мероприятиям относятся «с должным уважением», однако не склонны преувеличивать их значение.

«Тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общие настроения, — подчеркнул Песков, добавив, что это было неверно и непрофессионально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеоблогер Юрий Дудь в третий раз был удостоен ежегодной премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана». Приз он получил за фильм «Колыма». В своей благодарственной речи на церемонии вручения премии, которая состоялась 10 сентября, блогер заявил о наличии политических проблем в России и призвал не молчать о них. В частности, он упомянул о токах проблемах, как коррупция, фальсификации на выборах, насильственные действия полиции на протестных акциях.