Киев, , 14:07 — REGNUM Назначенный сегодня, 11 сентября, новым главным военным прокурором Украины Виктор Чумак заявил, что в его деятельности наверняка будут и ошибки — «и по людям, и по решениям».

«Но знаю, что мы сможем их и признать и исправить», — говорится в комментарии Чумака, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чумак также заявил, что сегодня на Украине появился шанс реформировать деятельность прокуратуры, которая, по его мнению, является «стержнем и краеугольным камнем» всей правоохранительной системы. Для этого генеральный прокурор Руслан Рябошапка и собирает в руководстве ведомства «мощную команду».

«Я точно знаю, что никто из нас не планирует «вляпаться в историю», но не против стать абзацем в разделе «успешные изменения» в будущем учебнике истории современной Украины», — прокомментировал назначение новый военный прокурор Украины.

ИА REGNUM напоминает, что с лета 2014 года главным военным прокурором Украины был Анатолий Матиос. 2 сентября Рябошапка уволил его и исключил из списка личного состава генпрокуратуры, Матиоса направили в распоряжение Минобороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Также отметим, что до назначения на пост генпрокурора Рябошапка заявлял, что не видит необходимости в существовании на Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

Виктор Чумак до этого был депутатом Верховной рады Украины нескольких созывов.