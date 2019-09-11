Брюссель, , 14:05 — REGNUM Представитель комитета по вопросам политики и безопасности Совета Евросоюза София Эммесбергер высоко оценила реформы, проводимые в Узбекистане, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Эммесбергер встретилась с главой миссии Узбекистана при ЕС Дильяром Хакимовым. Во время переговоров стороны также обсудили проведение предстоящих парламентских выборов в Узбекистане.

Отмечается, что на 2−4 октября запланирован визит делегации комитета по вопросам политики и безопасности СЕ в Ташкент. В состав делегаций войдут послы стран Евросоюза в комитете.

Напомним, 3 сентября глава миссии Узбекистана при ЕС Дильяр Хакимов встретился с коммерческим директором бельгийской компании PB Clermont Галльо Бэйлоном. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической и нефтегазовой отраслях.

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