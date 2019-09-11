Москва, , 14:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам рассмотреть предложение Уполномоченного по правам ребенка об амнистии в отношении несовершеннолетних детей и отдельных категорий женщин.

«Рассмотреть и представить свои предложения к проекту Постановления об объявлении амнистии должны будут комитеты Госдумы по государственному строительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции», — цитирует Володина пресс-служба.

По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова направила в Государственную думу предложение провести амнистию в отношении несовершеннолетних правонарушителей, матерей-одиночек и многодетных женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, а также беременных женщин.

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