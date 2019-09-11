Джакарта, , 14:04 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство иностранных дел решительно осуждает заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который пообещал аннексировать часть Западного берега реки Иордан, если вернется к власти после выборов, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Это заявление явно противоречит нормам международного права, различным резолюциям ООН и угрожает продолжению мирного процесса», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия призывает к решению палестинской проблемы путем создания двух независимых государств для двух народов.

В МИД Индонезии также заявили, что для Организации исламского сотрудничества (ОИС) важно, чтобы все коллективно и немедленно отреагировали на это опасное заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября премьер-министр Израиля объявил о планах считать частью Израиля территорию на западном берегу реки Иордан в районе Иорданской долины.

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