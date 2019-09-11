Москва, , 14:06 — REGNUM Власти США продолжают деструктивную линию в отношениях с Россией, включая в черный список российских силовиков. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 11 сентября введение американских санкций против двух сотрудников СКР.

В Кремле подобные решения считают абсолютно недопустимыми, заявил Песков журналистам. За этим уже последовали определенные заявления, далее будет и адекватная реакция российской стороны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября США ввели санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета, которые якобы причастны к жестокому обращению с членами секты Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сургуте.

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