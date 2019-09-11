Лондон, , 13:57 — REGNUM Правительство Великобритании обжалует в Верховном суде страны постановление апелляционного суда Шотландии, признавшего незаконной паузу в работе парламента. такое сообщение распространено канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

В правительстве отметили, что разочарованы решением шотландского суда и намерены подать на него апелляцию. Работа парламента остановлена в качестве законной и необходимой меры, говорится в сообщении.

«Британскому правительству требуется воплотить в жизнь важную внутреннюю повестку дня», — подчеркнули в канцелярии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента на фоне подготовки к выходу Великобритании из состава ЕС. Трое судей Верховного апелляционного суда Шотландии признали это решение незаконным, об этом стало известно 11 сентября.

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