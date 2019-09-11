Киев, , 13:57 — REGNUM Счётная палата Украины проверит деятельность министерства здравоохранения Украины за время, пока им руководила американка Ульяна Супрун. Об это заявила сама Cупрун 11 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, получил просьбу обратиться в Счётную палату для проведения аудита деятельности министерства здравоохранения Украины в 2016—2019 годах. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов», — рассказала она.

Супрун отметила, что минздрав Украины — единственное ведомство, в котором хотят провести проверку после смены власти в стране.

«Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на меня и членов нашей команды», — добавила она.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины рассказала, что инициатором проверки стал представитель фирмы, у которой до назначения Супрун министерство покупало лекарства по завышенным ценам.

Сообщение Супрун прокомментировал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«А в чём проблема, госпожа Супрун, вам есть чего бояться? Неужели всё, что я говорил о злоупотреблениях и коррупции в минздраве во времена вашего руководства, правда?», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Супрун и два её заместителя были уволены из министерства здравоохранения Украины. «I'll be back», — написала бывшая и.о. министра в соцсетях.

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