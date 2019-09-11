Киев, 11 сентября 2019, 13:57 — REGNUM Счётная палата Украины проверит деятельность министерства здравоохранения Украины за время, пока им руководила американка Ульяна Супрун. Об это заявила сама Cупрун 11 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Супрун отметила, что минздрав Украины — единственное ведомство, в котором хотят провести проверку после смены власти в стране.
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины рассказала, что инициатором проверки стал представитель фирмы, у которой до назначения Супрун министерство покупало лекарства по завышенным ценам.
Сообщение Супрун прокомментировал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Супрун и два её заместителя были уволены из министерства здравоохранения Украины. «I'll be back», — написала бывшая и.о. министра в соцсетях.
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