Ереван, , 17:09 — REGNUM Новый законопроект против «воров в законе» в Армении приведет к «очевидным злоупотреблениям», в результате которых люди будут чаще давать ложные показания. Об этом 11 сентября заявил в беседе с журналистами адвокат Ерем Саргсян.

По его словам, необходимость в таком законе есть, однако реализация может вызвать ряд вопросов.

«Если мы попытаемся задать авторам законопроекта вопросы, они вряд ли смогут на них ответить. Например, кто является вором в законе?» — сказал адвокат.

Ерем Саргсян убежден, что правовых норм, уже закрепленных в Уголовном кодексе, вполне достаточно.

Напомним, недавно правительство Армении внесло на рассмотрение ряд поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы республики. Изменения предусматривают уголовную ответственность на больший срок в случае участия в преступных группировках, а также в случае поддержки или укрытия «лиц с наивысшим уголовным статусом».

После публикации законопроекта заключенные в тюрьмах Армении начали бунтовать против его принятия.