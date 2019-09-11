Москва, , 13:50 — REGNUM Говорить о нормализации отношений Киева и Москвы пока преждевременно, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Думаю, пока преждевременно говорить о каком-то эффекте нормализации (отношений Украины и России)», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию СМИ о приостановке Киевом процесса расторжения двусторонних соглашений с Москвой.

Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений, Песков отметил, что «работа ведется, повод для весьма сдержанного оптимизма есть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Украина перестала направлять уведомления о расторжении двусторонних соглашений России. По данным издания, в последний раз Киев информировал Москву о планах расторгнуть двусторонние соглашения осенью прошлого года.

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