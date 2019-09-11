Москва, , 13:47 — REGNUM Предложением к Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен фактически признает независимость этих территорий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В первую очередь, это заявление Расмуссена обращено к России, которую НАТОвские вояки регулярно пытаются пугать размещением своих баз вблизи границ нашей страны и голословно обвиняют во вмешательстве во внутренние дела других стран, включая Абхазию и Южную Осетию, отметил также парламентарий.

«Следует ожидать, что в самой Грузии фактически предложенная перспектива отказа от территориальных претензий к Абхазии и Южной Осетии вызовет волну недовольства со стороны радикально настроенной части грузинских политических элит», — заявил депутат.