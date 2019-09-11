Пекин, , 13:43 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прочел лекцию в Китайской академии общественных наук, сообщили 11 сентября в пресс-службе главы государства.

Казахстанского лидера выслушали профессора и эксперты учебного заведения, а также казахстанские студенты. Президент подробно остановился на развитии двусторонних отношений в различных сферах, а также сравнил пути развития Казахстана и Китая.

Токаев рассказал о различных международных инициативах Казахстана, а также остановился на вопросах безопасности и борьбе с терроризмом. В заключении президент выразил уверенность в том, что сотрудничество «мозговых центров» двух стран будет способствовать укреплению отношений между Пекином и Нур-Султаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай. Казахстанский лидер уже принял участие в открытии шестого заседания казахстанско-китайского делового совета.

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