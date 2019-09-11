Ереван, 11 сентября 2019, 13:42 — REGNUM В Армении будет введена балльная система для водителей. На данный момент за нарушения правил дорожного движения водители наказываются денежным штрафом.

Водительское удостоверение
Водительское удостоверение
fip.am

Парламент Армении на заседании 11 сентября единогласно принял в первом чтении изменения и дополнения в законы «О безопасности дорожного движения», «О госпошлинах», «Об обязательном страховании ответственности за эксплуатацию автотранспорта», а также в кодексе «Об административных правонарушениях».

Как отметил, выступая в парламенте, заместитель начальника полиции Армении Ованнес Кочарян, изменениями предполагается внедрение балльной системы для водителей.

По его словам, новый подход предполагает отказ от системы «правонарушение — штраф» в пользу системы «правонарушение — штраф + штрафной балл», что повысит эффективность предотвращения административных правонарушений.

«В законопроекте пересмотрена соразмерность некоторых видов штрафов в зависимости от угрозы для общества. Из пересмотренных 100 видов правонарушений в 26 случаях предлагается снижение штрафов, в частности, по 10 видам на 50%, а по 7 — более чем на 50%», — сказал Кочарян.

Как отметил замначальника полиции, с момента получения прав водителям выделяется по 9 баллов в год, после чего за правонарушения будут вычитаться штрафные баллы. Их размер будет устанавливаться, исходя из степени опасности нарушения для общества и количества.

«В случае исчерпания 9 баллов, гражданина лишают права водить автомобиль в течение полугода, после чего ему вновь будет предоставлено 9 баллов. В случае повторного исчерпания всех баллов, прав на вождение лишают сроком на один год. Восстановить права можно будет после повторной сдачи теоретического и практического экзаменов», — отметил он.

Замглавы Полиции подчеркнул, что принятие закона не обязывает иностранных граждан обзавестись армянскими водительскими правами, если они не будут устраиваться в Армению на работу (в качестве водителей). При этом он отметил что система уже действует примерно в 20 странах Европы, а из государств постсоветского пространства — в Грузии и Украины.

В то же время он отметил, что законопроектом предусматривается ограничение бизнес-деятельности по иностранным водительским правам, в частности, предлагается запретить в Армении предпринимательскую и трудовую деятельность транспортными средствами с использованием национальных или международных водительских прав, за исключением осуществления международного транзита.

«Запрет не будет применяться по принципу взаимности по отношению к гражданам стран-членов ЕАЭС, если же принцип взаимности будет обеспечен, то мы сделаем исключение также для граждан стран СНГ», — сказал он.

Как отметил замглавы полиции, водительские права, выданные в других странах, которые не являются участниками международных соглашений с Арменией, будут считаться действительными, если они представлены на армянском языке.