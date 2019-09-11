Ереван, , 13:42 — REGNUM В Армении будет введена балльная система для водителей. На данный момент за нарушения правил дорожного движения водители наказываются денежным штрафом.

Водительское удостоверение fip.am

Парламент Армении на заседании 11 сентября единогласно принял в первом чтении изменения и дополнения в законы «О безопасности дорожного движения», «О госпошлинах», «Об обязательном страховании ответственности за эксплуатацию автотранспорта», а также в кодексе «Об административных правонарушениях».

Как отметил, выступая в парламенте, заместитель начальника полиции Армении Ованнес Кочарян, изменениями предполагается внедрение балльной системы для водителей.

По его словам, новый подход предполагает отказ от системы «правонарушение — штраф» в пользу системы «правонарушение — штраф + штрафной балл», что повысит эффективность предотвращения административных правонарушений.

«В законопроекте пересмотрена соразмерность некоторых видов штрафов в зависимости от угрозы для общества. Из пересмотренных 100 видов правонарушений в 26 случаях предлагается снижение штрафов, в частности, по 10 видам на 50%, а по 7 — более чем на 50%», — сказал Кочарян.

Как отметил замначальника полиции, с момента получения прав водителям выделяется по 9 баллов в год, после чего за правонарушения будут вычитаться штрафные баллы. Их размер будет устанавливаться, исходя из степени опасности нарушения для общества и количества.

«В случае исчерпания 9 баллов, гражданина лишают права водить автомобиль в течение полугода, после чего ему вновь будет предоставлено 9 баллов. В случае повторного исчерпания всех баллов, прав на вождение лишают сроком на один год. Восстановить права можно будет после повторной сдачи теоретического и практического экзаменов», — отметил он.

Замглавы Полиции подчеркнул, что принятие закона не обязывает иностранных граждан обзавестись армянскими водительскими правами, если они не будут устраиваться в Армению на работу (в качестве водителей). При этом он отметил что система уже действует примерно в 20 странах Европы, а из государств постсоветского пространства — в Грузии и Украины.

В то же время он отметил, что законопроектом предусматривается ограничение бизнес-деятельности по иностранным водительским правам, в частности, предлагается запретить в Армении предпринимательскую и трудовую деятельность транспортными средствами с использованием национальных или международных водительских прав, за исключением осуществления международного транзита.

«Запрет не будет применяться по принципу взаимности по отношению к гражданам стран-членов ЕАЭС, если же принцип взаимности будет обеспечен, то мы сделаем исключение также для граждан стран СНГ», — сказал он.

Как отметил замглавы полиции, водительские права, выданные в других странах, которые не являются участниками международных соглашений с Арменией, будут считаться действительными, если они представлены на армянском языке.