Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM В петербургском муниципалитете «Озеро Долгое» отменили результаты выборов на одном из участков. Этого через подачу жалобы добился действующий муниципальный депутат и кандидат от «Единой России» Евгений Тарунтаев. В результате Тарунтаев прошел в новый муниципальный совет, потеснив «яблочника» Вячеслава Тутушкина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил кандидат от «Яблока» Игорь Клопков, решение об отмене результатов выборов на УИК №1842 было принято днем 10 сентября. В полночь ИКМО «Озеро Долгое» утвердила результаты с победой Тарунтаева.

«А вообще по подсчётам на избирательных участках округа наших было три мандата: Тутушкин, Клопков, Трофимов, а от «Единой России» проходили только Байдалаков и Юплов», — добавил кандидат.

Он отметил, что наблюдатели и сами кандидаты отмечали нарушения в ходе подсчета голосов в «Озере Долгом», а именно на УИК №№1823 и 1844, когда было невозможно уследить, совпадают ли галочки в бюллетенях с тем, что зачитывает член комиссии.

«Итоговые результаты на этих участках по кандидатам, являющимся действующими депутатами, отличаются чуть ли не в два раза от результатов этих же кандидатов на других пяти участках при той же явке и количестве избирателей», — отметил Клопков.

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Ранее член УИК №1813 с правом решающего голоса Роман Пашук рассказал ИА REGNUM, что среди ночи на участках МО «Озеро Долгое» в соседнем округе, где побеждали «эсеры» и самовыдвиженка, принялись переписывать протоколы, а в увеличенной копии цифры «правили» канцелярской замазкой.

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Как сообщалось, Горизбирком Петербурга 10 сентября заявил, что будет требовать отмены результатов муниципальных выборов в некоторых округах или целых муниципалитетах Адмиралтейского, Фрунзенского, Приморского и Невского районов города в связи с информацией о нарушениях при подсчете голосов.

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