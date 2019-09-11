Великий Новгород, , 13:38 — REGNUM Помимо победы в довыборах депутата Госдумы РФ по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134, «Единая Россия» успешно выступила на муниципальных и местных выборах. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил секретарь Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор Сергей Фабричный, комментируя итоги голосования.

«Везде, где мы выдвигали глав сельских поселений, победу одержали единороссы. В Новгородском районе это Ермолинское, Савинское, Трубичинское сельские поселения. Убедительно победили кандидаты в главы сельских поселений и в других районах: Марёвском, Окуловском, Мошенском, Поддорском», — сообщил Фабричный.

По его словам, на выборах депутатов сельских поселений отличные результаты «Единая Россия» показала в Батецком, где единороссы получили восемь мандатов из десяти. Большинство мандатов — восемь из 15 — «Единая Россия» получила в Крестцах. В Новгородском районе, где кандидаты выдвигались партийным списком, в Тёсово-Нетыльском сельском поселении более 50% проголосовали за «Единую Россию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Новгородской области завершились 20 выборных кампаний, замещалось 115 мандатов. «Единая Россия» победила на довыборах новгородского депутата Госдумы РФ — с результатом 35,39% лидировал Юрий Бобрышев, но проиграла на довыборах в региональный парламент. Новым депутатом Новгородской областной думы по округу №1 избран представитель КПРФ Василий Калинин.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидаты от «Яблока» избраны в новгородские сельские советы депутатов