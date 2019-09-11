Нижний Новгород, , 13:35 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Авторы законопроекта пояснили необходимость ужесточить санкции за нелегальные перевозки.

В числе прочего, нижегородские депутаты предлагают увеличить штрафы за повторные нарушения при пассажирских перевозках. Парламентарии отмечают низкий процент собираемости штрафов с юридических лиц.

«Проведенный анализ правоприменительной практики в субъектах Российской Федерации свидетельствует о низком уровне взыскания наложенных административных штрафов, в особенности административных штрафов, назначенных юридическим лицам. Так, согласно информации, полученной из 43 субъектов Российской Федерации, в 2018 году вынесено постановлений о назначении административного наказания по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 41,293 млн рублей, из них оплачено (взыскано) 7,424 млн рублей, при этом собираемость штрафов с юридических лиц составила в среднем около 13%», — поясняют авторы законопроекта. Нижегородские депутаты полагают, что эти данные свидетельствуют о недостаточности существующих санкций.

В пояснительной записке отмечается, что документ направлен на «пресечение нелегальной деятельности в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом». Он будет способствовать «противодействию нелегальным перевозкам пассажиров».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект внесен в Госдуму 11 сентября. предлагается увеличить штрафы за повторное нарушение правил перевозок. В частности, штраф для водителя планируется увеличить с 5 до 10 тыс. рублей, для должностного лица — с 30 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — с 300 до 400 тыс. рублей.

Также предусмотрена и конфискация транспортного средства.

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