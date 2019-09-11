Москва, , 13:33 — REGNUM Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, не имел доступа к секретной информации, заявил 11 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу. Несколько лет он точно работал», — заявил Песков, отвечая на вопрос о работе Смоленкова в аппарате помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что Смоленков последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.

Собеседник издания отметил, что он мог иметь доступ к «чувствительной» информации, в том числе от спецслужб, однако за время своей работы он не был допущен к секретным сведениям.

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