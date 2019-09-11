Киев, , 13:33 — REGNUM Посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол 10 сентября посетил киевский «Национальный институт стратегических исследований Украины», встретившись с директором института Александром Литвиненко и другими его сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства.

«В ходе общения стороны обменялись мнениями по широкому спектру белорусско-украинских отношений, в том числе проведению предстоящего Форума регионов в г.Житомире. Обсудили вопросы налаживания сотрудничества с Белорусским институтом стратегических исследований (БИСИ), состояние дел в торгово-экономической сфере, а также развитие партнерских связей между регионами», — сказано в кратком официальном сообщении.

В сообщении не уточняется, о каком из двух БИСИ идёт речь — негосударственном (находится в ЕС) или государственном (создан в феврале 2019 года на базе Информационно-аналитического центра при администрации президента Белоруссии). Вероятно, сотрудничество будет налаживаться именно с государственным институтом, который возглавляет доктор юридических наук, бывший начальник информационно-аналитического управления совбеза Белоруссии Олег Макаров.