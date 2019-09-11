Киев, , 13:32 — REGNUM Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов заявляет, что решение президента Зеленского лишить его дипломатического ранга — «это мелко».

Об этом он заявил в комментарии прессе в кулуарах парламента сегодня, 11 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также соратник Порошенко задался вопросом, не связано ли это решение Зеленского с его критическими высказываниями на последних заседаниях Верховной рады.

Герасимов подчеркнул, что дипломатическое звание было присвоено Петром Порошенков полном соответствии с украинским законодательством за работу в составе украинской делегации в ОБСЕ. Он считает, что это не было лично его привилегия — «это было признанием заслуг всей делегации Украины».

ИА REGNUM напоминает, что Герасимов действительно является одним из наибольших публичных критиков действий партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Конфликтовал политик и с президентом Зеленским, во время первого заседания нового парламента 29 августа.

«Что вы орете все время?», — спросил президент депутата в ходе дебатов.

Напомним, что Зеленский также лишил дипломатического ранга депутата от партии Порошенко Владимира Арьева, который в предыдущем созыве возглавлял украинскую делегацию в ПАСЕ.