Великий Новгород, , 13:28 — REGNUM Секретарь Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор Сергей Фабричный считает, что победа кандидата от партии Юрия Бобрышева на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по Новгородскому одномандатному округу № 134 была убедительной.

«Довыборы в Госдуму оставались под нашим пристальным вниманием. Убедительная победа «Единой России» показала, что нашему кандидату люди доверяют, а партия в Новгородской области имеет серьёзную поддержку», — заявил Сергей Фабричный.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» и впредь будет придерживаться высоких стандартов своей работы, выполнять предвыборные обещания своих кандидатов.

«Мы не имеем права подвести людей, что доверили нам свои голоса. Наша задача реагировать на запросы большинства, развивать социальные и партийные проекты», — отметил Сергей Фабричный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ седьмого созыва по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Бобрышев — за него проголосовали 40 290 избирателей Новгородской области, или 35,39%. Кандидат от КПРФ Нина Останина показала второй результат — 23 150 голосов избирателей, или 20,33%. Явка избирателей составила 23,1%.

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