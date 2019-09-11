Горно-Алтайск, , 13:27 — REGNUM Избирательная комиссия Республики Алтай утвердила результаты выборов в региональный парламент. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, в седьмой по счёту созыв вошли представители шести партий.

В избиркоме напоминают, что Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай состоит из 41 депутата, 11 из которых избираются по единому избирательному округу, остальные 30 — по одномандатным округам.

Согласно опубликованным данным, «Единой России» по партийным спискам удалось провести четырёх человек из возможных одиннадцати. Зато из 30 округов кандидаты от правящей партии победили на 22-х. Таким образом, 26 единороссов составят большинство в заксобрании. Впрочем, это всё же хуже результатов партии на прошлых выборах 2014 года, по итогам которых они забрали 30 кресел.

КПРФ по единому округу сумела провести также четырёх депутатов. Ещё трое коммунистов смогли победить на одномандатных округах, что позволит компартии сформировать фракцию из 7 депутатов. Что можно назвать успехом, учитывая, что в предыдущем созыве их было только трое.

По одному мандату удалось получить ЛДПР, «Справедливой России», «Родине», а также «Партии Дела». Представитель последней партии прошёл по одномандатному округу, остальные — по партийным спискам. Удалось победить на своих округах и четырём самовыдвиженцам.

Напомним, ранее региональный избирком официально назвал Олега Хорохордина победителем на выборах главы региона.

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