Ереван, , 13:30 — REGNUM Россия не давала политического убежища бывшему депутату Армении Миграну Погосяну. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин 11 сентября на конференции в филиале МГУ в Ереване.

«А что Погосян получил политическое убежище? Если человек находится в России, это не значит, что он получил политическое убежище», — заявил Копыркин.

По его информации речь идет о правовой процедуре предоставления необходимого документа для экстрадиции, поэтому никакой тенденции на укрытие людей, преследуемых армянскими правоохранительными органами, нет.

Напомним, в апреле 2019 года Следственный комитет Армении подал ходатайства в суд Еревана на арест бывшего депутата Миграна Погосяна. Политик обвиняется по делу о присвоении и растрате государственных средств в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением.