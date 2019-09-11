Киев, , 13:22 — REGNUM Фракция партии «Голос» в парламенте Украины призывает президента страны Владимира Зеленского и его правительство четко озвучить конкретные принципы, на которых в настоящий момент формируется внешняя политика.

С таким заявлением сегодня, 11 сентября, в Раде выступил лидер фракции «Голос» Святослав Вакарчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы… так и не услышали стратегию новой исполнительной власти относительно нашей международной политики и, в первую очередь, наших отношений со страной-агрессором РФ», — сказал Вакарчук.

Также политик призвал власть четко озвучить, как себя будет вести украинская делегация в ПАСЕ. Он предложил обсудить это на закрытом заседании профильного комитета Рады с участием главы МИД, вице-премьера по вопросам евроинтеграции, представителей Зеленского.

«Формируем мы или нет делегацию ПАСЕ? Участвуем ли мы в следующей ее сессии, и если да, то как себя ведем… как координируем свои действия с коллегами из других стран, которые поддержали нас?», — задался вопросом представитель «Голоса».

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинская делегация в ПАСЕ устроила жесткий демарш после возвращения России в Ассамблею. Вместе с тем, это произошло уже накануне истечения полномочий представителей Киева. После формирования Рады нового созыва Украина должна представить в ПАСЕ новый состав своей делегации.