Эдинбург, Великобритания, 11 сентября 2019, 13:09 — REGNUM Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным. Это признал суд Шотландии, написала представительница Шотландской национальной партии Джоанна Черри в Twitter.
Она уточнила, что все трое судей Верховного апелляционного суда Шотландии были единодушны.
«Распоряжение незаконно!» — подчеркнула Черри.
В судебном решении действия Джонсона названы «вопиющим случаем», когда общепринятые стандарты поведения органов государственной власти были явно не соблюдены.
Как сообщало ИА REGNUM, о паузе в работе британского парламента Джонсон объявил 28 августа, она продлится до 14 октября. При этом на 31 октября намечен Brexit. Джонсон добивается досрочных выборов в парламент, чтобы беспрепятственно провести процедуру выхода из ЕС, однако эту его инициативу парламентарии отклонили.
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