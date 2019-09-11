Рим, , 13:08 — REGNUM Лидер либералов Италии Никола Дзингаретти в среду, 11 сентября, заявил, что предпочел бы видеть другого политика во главе правительства страны, сформированного в том числе и его партией, передает Sky.

Либералы лишь согласились с предложением своих партнеров по коалиции, популистов из «Движения 5 звезд», повторно назначать премьер-министром именно Джузеппе Конте, отметил Дзингаретти.

Сам Конте тоже знает об этой позиции либералов, добавил он.

Новое либерал-популистское правительство Италии было сформировано в сентябре 2019 года без проведения досрочных выборов. Другие политические партии подвергли это решение президента страны острой критике: две партии новой коалиции еще недавно называли друг друга врагами и их программы не имеют ничего общего, а их совокупный рейтинг — меньше, чем у оппозиции.

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