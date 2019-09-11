Страсбург, Франция, , 13:01 — REGNUM Сегодня, 11 сентября, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проходят слушания по межгосударственному делу «Украина против России» по обвинению российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в Крыму. Об этом сообщается на сайте суда.

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Обе стороны уже привели доводы в поддержку своей позиции в рамках жалобы Киева о возможном нарушении прав человека в Крыму в период с февраля по март 2014 года.

«Это политическая жалоба. Упор делается на то, каким образом Крым был присоединён к России», — приводит ТАСС слова заместителя министра юстиции России Михаила Гальперина.

Британский барристер и королевский советник Майкл Суэйнстон, который представляет интересы России, также подчеркнул политическую направленность украинской жалобы, отметив, что она «не отвечает критериям допустимости». Он уверен, что принимать к рассмотрению по существу это дело в суде нельзя, «если оно не опирается на конкретные свидетельства и доказательства».

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Украинская сторона, в свою очередь, заявила о наличии «достоверных, проверенных фактов».

Как сообщало ИА REGNUM, жалобу против России в ЕСПЧ Украина внесла 13 марта 2014 года, заявив о многочисленных нарушениях прав человека в Крыму. В общей сложности Киев подал пять исков против России в ЕСПЧ. Два из них связаны с воссоединением Крыма с Россией, ещё три касаются Донбасса. В июне 2018 года Европейский суд по правам человека объединил все иски, поданные Украиной против России, в два крупных производства — по Крыму и по Донбассу.