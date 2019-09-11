Бишкек, , 12:51 — REGNUM Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии утвердили Каныбека Исакова на должность министра образования и науки республики, сообщает 11 сентября издание 24.kg.

Во время заседания парламента Исаков пообещал провести реформу образования, а также решить вопрос с некачественными учебниками. Кроме того, во время слушаний поднимался вопрос о строительстве новых школ и недопустимости использования контейнеров в качестве помещений для занятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября на заседании парламента Киргизии кандидат в министры образования и науки республики Каныбек Исаков заявил, что поддерживает идею перехода киргизского языка на латинскую графику.

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