Москва, , 13:44 — REGNUM Представительство Европейского союза (ЕС) в течение четырех лет не может предоставить министерству иностранных дел России список требований для аккредитации российских журналистов, собирающихся работать на его пространстве. Об этом 11 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного форума русскоязычных вещателей.

По словам Захаровой, есть страны, для которых свобода СМИ — это приоритет в работе, а есть такие, где это только декларируется в документах.

«Приведу простой пример: на протяжении четырех лет мы не можем получить от представительства ЕС в Москве четкий список требований для аккредитации и получения виз для российских журналистов, которые хотят работать в Европе», — заявила Мария Захарова, чьи слова приводи ТАСС.

Также она рассказала, что каждый раз представителям МИД говорят, что в каждой из стран ЕС свои правила аккредитации, однако, когда МИД России пытается эти правила выяснить, ему снова отказывают. При этом, как подчеркнула Захарова, когда российские журналисты пересекают границу для освещения тех или иных событий, им говорят, что они нарушили правила аккредитации.

В связи с этим, официальный представитель МИД России отметила, что в России существуют четкие и точные критерии для получения виз иностранным журналистам, которые не меняются в течение пары десятков лет.

«Таким образом, мы на деле, а не на словах привержены тому, о чем мы заявляем публично, а именно содействию работе журналистов», — заявила Мария Захарова, добавив, что также МИД России предоставляет представителям иностранных СМИ равные права при получении оперативной информации, не чинит им препятствия и при этом стоит на страже законодательства России, не манипулируя им во взаимодействии со СМИ.