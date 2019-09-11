Берлин, , 12:48 — REGNUM Европейский союз (ЕС) должен быть более сплочен в связи с новым распределением власти в мире. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов по вопросу бюджета в бундестаге 11 сентября. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Меркель, для ЕС настало время взращивать новые силы перед лицом глобальных изменений. Она указала на «геостратегическое возрождение» России, растущее соперничество между США и Китаем, грядущий выход Великобритании из ЕС — всё это влечет за собой серьезные последствия.

Канцлер также указала, что ЕС пора наверстать отставание в сфере технологий, где он более не является лидером. Меркель заявила, что новая Европейская комиссия должна стать «глобальной» и укрепить роль Европы в мире.

Напомним, полномочия действующей Европейской комиссии истекают 31 октября. С ноября ее возглавит бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.