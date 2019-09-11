Киев, , 12:33 — REGNUM Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» (законопроект о конфискации незаконных активов).

По словам, представителя президента Украины в Конституционном Суде Федора Вениславского, проект закона восстанавливает уголовную ответственность за незаконное обогащение госслужащих, чиновников и представителей органов местного самоуправления. Он сообщил, что незаконные активы будут извлекаться до решения суда в гражданско-правовом порядке.

«Предусмотрено, что в гражданско-процессуальном порядке незаконные активы будут стягиваться в доход государства по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры… Должностные лица органов государственной власти, которые используют свое служебное положение и получают в собственность активы фактически преступным путем, будут нести криминально-правовую ответственность и гражданско-правовую ответственность. Эти активы будут извлекаться в доход государства в гражданско-правовом порядке до вынесения обвинительного решения суда по специальной процедуре, предусмотренной гражданским кодексом и гражданско-процессуальным кодексом», — рассказал Вениславский.

Он напомнил, что ранее КСУ признал неконституционным положение Криминального кодекса, которое предусматривало наказание за незаконное обогащение. После этого «КСУ получил шквал критики», поскольку было «прекращено много уголовных производств за незаконное обогащение».

«Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления имеют активы, которые в сотни раз превышают их легальные доходы. Они получили легальную возможность их декларировать, в том числе благодаря электронному декларированию. Потому что никаких негативных последствий за приобретение таких активов не существует. Этот законопроект призван обеспечить привлечение виновных лиц, которые в незаконный способ получили активы в собственность, чтобы их привлекать к уголовной ответственности», — пояснил Вениславский.

Напомним, гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах. На Украине уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это определено Конвенцией ООН против коррупции.

Как сообщалось, антикоррупционные органы Украины пока не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенные до признания неконституционной статьи УК о наказании за незаконное обогащение.

Однако в случае обнаружения необоснованных активов на сумму более 900 тыс. грн (35,9 тыс долл) топ-чиновники не смогут избежать ответственности. Наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов. Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.