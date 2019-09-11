Джакарта, , 12:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально открыл 37-ю конференцию инженеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) International-Expo в Джакарте, сообщает информационное агентство Antara.

Издание отмечает, что главу государства приветствовали председатели федераций инженеров АСЕАН. В числе сопровождающих президента лиц были министр-координатор по морским делам Лухут Бинсар Панджаитан, министр промышленности Аирлангга Хартарто, министр транспорта Буди Карья Сумади, министр исследований, технологий и высшего образования Мохамад Насир и министр окружающей среды и лесного хозяйства Сити Нурбая.

Джоко Видодо официально открыл конференцию, ударив в гонг.

Конференция, которая пройдет с 11 по 14 сентября 2019 года, представит лучшие инженерные достижения стран для международного мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегация Малайзии, присутствовавшая на 15-м совещании стран АСЕАН по вопросам культуры и искусства в Джокьякарте, поддержала проект идентичности АСЕАН.

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