Нур-Султан, , 12:12 — REGNUM В министерстве обороны Казахстана состоялась церемония награждения победителей и призеров V Армейских международных игр, сообщили 11 сентября в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев вручил награды 13 военнослужащим. Он отметил, что участие в АрМИ-2019 является важной практической составляющей в подготовке военнослужащих, а также создает дополнительные условия для профессионального и служебного роста.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 17 августа V Международные армейские игры прошли на 21 военном полигоне в десяти странах мира. Казахстан принял три конкурса: «Мастера артиллерийского огня», «Уверенный прием» и «Соколиная охота».

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